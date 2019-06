Assicurazioni low cost, ma è una truffa: inchiesta in città

Procura e Guardia di Finanza stanno indagando su un probabile giro di assicurazioni - truffa. Tutto si finalizza online, partendo da un sito creato ad hoc, con offerte e sconti, il pagamento è semplice, basta una ricarica postepay.

Quando il malcapitato crede che la stipula sia andata a buon fine, non sa ancora che si tratta di un certificato falso. Lo scoprirà quando incapperà in un controllo stradale e il veicolo risulterà non coperto dall'assicurazione. E' così che sono partite le prime denunce in città.

A lanciare l’allarme è Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. A Bologna indagano le fiamme gialle, coordinate dal pm Gabriella Tavano, il reato ipotizzato è truffa e sostituzione di persona. Lo riferisce Il Resto del Carlino.