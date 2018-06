Nuovi assistenti civici: il sindaco ne nomina altri 43

Saranno impiegati in piazze, parchi, manifestazioni e accessi alle scuole i 43 nuovi assistenti civici nominati ieri dal sindaco Virginio Merola e dall'assessore alla Sicurezza urbana integrata Alberto Aitini

Appartenenti a 8 associazioni bolognesi, hanno completato il corso di formazione di 32 ore previsto dalla legge Regionale 24 del 2003 e ora andranno ad aggiungersi ai circa 80 già in forze all’Amministrazione in compiti di ausilio alla Polizia Municipale per il controllo del territorio. Gli assistenti civici vengono impiegati per il controllo dei parchi, degli accessi alle scuole, nei luoghi affollati come le piazze o i Tdays, o durante le manifestazioni ad alta affluenza di pubblico.

Il Sindaco Virginio Merola li ha ringraziati per "la dedizione e per il tempo che decidete di dedicare agli altri. Vi assumete un compito importante e di valore: ricordare il senso civico ai cittadini e aiutare la Polizia Municipale al servizio della comunità".

Soddisfatto l'assessore Alberto Aitini: "Oggi è un giorno importante che testimonia la collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale. Siete un esempio di come la città deve e può funzionare. Buon lavoro e grazie per le attività che insieme alla Polizia Municipale farete per il bene della città".

Ai nuovi assistenti civici ieri sono stati consegnati il tesserino di riconoscimento, la pettorina e il cappellino blu con l'emblema del Comune di Bologna e la dicitura "Assistenti Civici". Le associazioni presenti oggi erano: Comitato Piazza Verdi, Rangers Emilia-Romagna, A.I.S.A. Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, Stella Nostra, Il Parco, Andromeda, Vivere la città, E.N.P.A.

