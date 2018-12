Assistenti civici in Piazza Nettuno: "Supporto alle attività della Polizia Locale"

Assistenti civici in arrivo in piazza Nettuno e nelle aree limitrofe a Bologna arriveranno gli assistenti civici: nella votazione di bilancio di ieri in Consiglio comunale è stato infatti votato all'unanimità un ordine del giorno sul tema presentato dai civici di Insieme Bologna.

Ovviamente soddisfatto il consigliere Gian Marco De Biase, secondo cui "i volontari potranno dare informazioni utili ai turisti, ma anche essere di supporto alle attivita' di controllo finora esercitate solo dalla Polizia municipale". Per Insieme Bologna, insomma, oggi "e' stato raggiunto un risultato importante per la citta', che rendera' possibile esentare la Polizia municipale dal presidio fisso di piazza Nettuno", dandole cosi' la possibilita' di "essere impiegata in attivita' di prevenzione e controllo del territorio". (Dire)