VIDEO| Parte l'asta luminarie via d'Azeglio, Cremonini: "Tutti i ricavi agli ospedali di Bologna"

Sono state accese il 30 novembre scorso e ora, come è accaduto l'anno scorso, parte l’asta benefica. La vendita delle frasi delle luminarie che riportano il testo della canzone di Cesare Cremoni "Nessuno vuole essere Robin" partirà il 19 marzo alle ore 10.

A ricordarlo è lo stesso cantante: "Io acquisterò la prima frase".

Il ricavato dell’asta andrà al progetto “più forti INSIEME” con cui la Fondazione Sant’Orsola Onlus sostiene gli ospedali di Bologna nell’emergenza Coronavirus. "Le donazioni sono utilizzate per attivare nuovi posti in terapia intensiva e aprire nuovi reparti per chi contrae la malattia, ma anche per sostenere con servizi e aiuti concreti il personale che lavora in prima linea per difendere la salute di tutti" si legge sul sito della Fondazione San'Orsola onlus "A chi tra loro vuole continuare a lavorare nei reparti ma non se la sente di rientrare a dormire a casa per la paura di contagiare i propri familiari vogliamo garantire gratuitamente un posto in albergo. A chi ha figli o genitori anziani offriamo un voucher o rimborso, fino a 1.000 euro, per sostenere le spese di babysitter, educatori e badanti. Per assicurare la consegna gratuita della spesa a domicilio abbiamo stato costruito un servizio ad hoc, non riuscendo le piattaforme tradizionali a garantire la consegna in giornata. Tutto per aiutarli a reggere il peso che portano sulle spalle per tutti noi".

“La tecnologia è indispensabile – spiega il presidente di Fondazione Sant’Orsola Giacomo Faldella – ma non è mai sufficiente. Sarà grazie al senso di responsabilità di ognuno di noi e alla passione e all’abnegazione del personale in prima linea se tutti insieme potremo uscire da questa emergenza”.

Ecco il link per partecipare: http://charitystars.com/piufortiinsieme