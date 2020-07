28 anni fa l'attentato di via D'Amelio: il ricordo di Bonaccini e Schlein

Il 19 luglio di 28 anni fa il tragico attentato di via D'Amelio, in cui persero la vita Paolo Borsellino e la sua scorta.

"Nel nome di Paolo va quotidianamente riaffermata con coraggio e determinazione la centralità della lotta per la legalità e contro tutte le mafie. Solo così la speranza può avere la meglio sulla paura!, ha scritto il Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la sua vice, EllySchlein: "Il ricordo di PaoloBorsellino e degli agenti di scorta non è solo esercizio di memoria, ogni 19 luglio. La sua lezione ci guidi a impegno quotidiano contro criminalità organizzata in ogni sua forma. Ci sproni a lavorare giorno per giorno per un mondo più giusto".