Aereo in emergenza verso il Marconi: "Prima l'atterraggio a Roma, poi il calvario'

Il peggio è in sostanza arrivato dopo. Disagi consistenti per i passeggeri del volo proveniente da Minorca che l'altro pomeriggio è stato costretto a una consistente deviazione proprio mentre si stava apprestando ad atterrare a Bologna, (e non a Roma, come erroneamente specificato in precedenza, ndr).

A descrivere l'episodio andato in scena nei cieli bolognesi è Domenico, 54 anni, uno dei circa 180 passeggeri che, di ritorno dalle vacanze, hanno dovuto aspettare ben oltre l'arrivo previsto per tornare sotto le Due Torri.

"Eravamo in fase di atterraggio -racconta Domenico- il pilota ci ha avvisato di un problema idraulico e la pista non sarebbe stata idonea per l'atterraggio, quindi ci ha dirottato a Roma. Ovviamente a bordo abbiamo cercato di capire la causa, ma non hanno fatto trapelare nulla".

Il raconto continua: "Capite bene lo stato d'animo dei passeggeri, composto da famiglie con bambini piccoli. Comunque all'arrivo a Roma Fiumicino e atterrati ci hanno tenuto a bordo per un bel po' di tempo, e all'esterno dell'aereo era pieno di polizia, ambulanze, Vigili del fuoco e Finanza. Quando finalmente siamo sbarcati intorno alle 19, e aver recuperato le valigie, dopo 1 ora, ci hanno offerto una cena rassicurandoci che entro le 22 saremmo partiti, con spese a carico della compagnia. Purtroppo, siamo riusciti a partire, ma in autobus, intorno alle 23:30, arrivando a Bologna alle 4 del giorno dopo".