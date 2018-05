Atterraggio di emergenza al Marconi per un volo Ryanair da Parigi

Atterraggio di emergenza per un volo Ryanair in arrivo all'aeroporto Marconi di Bologna. Intorno alle 14:30 il capitano del volo Fr4304, proveniente da Parigi e diretto nello scalo bolognese, ha segnalato un problema al carrello posteriore.

E' subito scattato il protocollo di emergenza previsto in questi casi, e al Marconi in pista sono giunte sia tre squadre dei Vigili del fuoco che varie ambulanze, mentre i tecnici dello scalo hanno riassegnato le precedenze di atterraggio per gli altri velivoli in attesa.

Il tutto si è poi risolto nel migliore dei modi: la ruota con l'avaria si è aperta normalmente e il Boeing 737 con a bordo oltre 150 persone è atterrato regolarmente, subendo solo un ritardo di 20 minuti rispetto all'orario di arrivo programmato.