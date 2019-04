Ozzano, atti vandalici alla stazione: spaccati i vetri delle auto

Vandali in azione a Ozzano. Nel mirino, ancora una volta, alcune auto lasciate dai proprietari in orario notturno nel parcheggio della stazione ferroviaria. Una notizia che ha fatto subito il giro del paese, e su quanto accaduto il sindaco Luca Lelli commenta: "Sono stato visionati i nastri delle telecamere di videosorveglianza - spiega a BolognaToday - e da quanto apprendiamo due persone incappucciate e praticamente irriconoscibili hanno preso di mira quattro vetture. Abbiamo già rinnovato le telecamere in zona, anche per migliorare la qualità delle immagini, ma questo è quello che al momento ci mostrano".

E ancora: "Purtroppo non è la prima volta che accade, e più che furti nelle auto parlerei di veri e propri atti vandalici. E' difficile che automobili 'dormienti', cioè lasciate dai proprietari nel parcheggio della stazione di notte, custodiscono oggetti di valore o che possano anche solo attirare l'attenzione di qualcuno. In ogni caso stiamo approfondendo".

L'invito è sempre quello di rivolgersi alle autorità competenti, sia per denunciare eventuali furti o danni alle proprie auto, sia per segnalare qualcosa o qualcuno di sospetto.