Atti vandalici nel Parco del Castellaccio a Monghidoro: "Forse ragazzini"

Atti vandalici nel Parco del Castellaccio a Monghidoro. Qualcuno, stanotte, si è "divertito" a distruggere e piegare la nuova cartellonistica che l'amministrazione comunale aveva posizionato meno di una settimana fa, in concomitanza della completa riqualificazione dell'area verde.

Dura la condanna del sindaco Barbara Panzacchi: "Dispiace constatare che qualcuno si diverta a danneggiare e deturpare il bene pubblico per pura maleducazione e disprezzo di ogni più elementare senso civico. È davvero vergognoso. Abbiamo completato pochi giorni fa tutti i lavori, sistemando tutto anche con un notevole sforzo economico da parte del Comune, e poi qualcuno distrugge quello che si trova davanti. Non è la prima volta, per questo stiamo prendendo provvedimenti".