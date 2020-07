Sale studio Unibo: ecco "Affluences", la app per verificare i posti disponibili

"Affluences" è la app dedicata gli studenti che possono verificare in tempo reale i posti disponibili e le condizioni d'accesso delle sale studio.

Alcune aule hanno riaperto in sicurezza, rispettando le regole di distanziamento sociale e le indicazioni del Servizio Prevenzione e Protezione Unibo. Per una migliore gestione dei posti disponibili, l'Ateneo ha deciso di adottare l'app gratuita Affluences ( iOS e Android), per verificare i posti disponibili delle sale studio.

La proposta di uno strumento utile per la gestione dell'affluenza nei luoghi di studio è stata avanzata al Rettore da Anna Zanoli, Presidente del Consiglio Studentesco, che soprattutto in questa fase in cui è necessario mantenere il distanziamento fisico, i posti nelle sale studio sono contingentati e gli studenti hanno bisogno di organizzare al meglio la gestione del proprio tempo, rispetto agli spazi disponibili.

Racconta Anna Zanoli: "Io stessa mi sono ritrovata diverse volte a dover andare a studiare in posti che non erano sicuramente né i più vicini al luogo dove mi trovavo, né i meno affollati, ma semplicemente erano gli unici che conoscevo. Così ho iniziato a immaginarmi un’applicazione che potesse restituire a tutte le studentesse e gli studenti una mappatura dei posti in cui poter studiare, dando indicazioni anche sulla capienza massima degli ambienti e sull’affollamento degli stessi in tempo reale. Durante un confronto con il Rettore sui temi della ripartenza post-lockdown ci è venuto in mente che una funzionalità del genere sarebbe stata particolarmente utile in questa fase di distanziamento fisico, per monitorare l’affollamento dei luoghi e permettere una migliore ridistribuzione delle persone all’interno degli spazi universitari".

Oggi quindi l'Ateneo, grazie al lavoro di tecnici e personale Unibo, si dota di un nuovo strumento che, in futuro, potrà essere integrato di molte altre funzionalità e servizi.