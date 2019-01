Un assessore alla longevità: la proposta di Auser

Un assessorato alla longevità per il Comune di Bologna. E' la provocazione lanciata ieri da Sergio Lodi, presidente dell'Auser di Bologna, in occasione della presentazione del libro "2032: idee per la longevità".

Sotto le Due Torri le persone con più di 65 anni sono già ora più di 20mila, 40mila se si considera l'intera area metropolitana e i numeri sono destinati ad aumentare arrivando nel 2042, secondo le previsione del demografo Gianluigi Bovini, a 19 milioni di anziani in Italia.

"La vecchiaia va preparata- continua Lodi- non nascosta come se fosse il peggio della vita, e per questo auspico che essa divenga un tema specifico della politica".

A stretto giro è arrivata la risposta dell'assessore comunale alla Sanità, Giuliano Barigazzi: "Più che un assessorato alla longevità dobbiamo pensare ad essa come al filo conduttore di molte politiche pubbliche integrate: politiche dell'abitare, del lavoro, del sociale e della sanità".

Una sfida, quella dell'invecchiamento della popolazione, che deve essere quindi affrontata con un insieme di misure a cui la politica deve pensare.

"C'è il tema- continua Barigazzi- di come gli anziani abitino la città, che rinvia al tema della solitudine in appartamenti al quarto piano senza ascensore, ma anche quello dei servizi socio-sanitari con la presa in carico e delle politiche del lavoro verso i giovani che danno una mano alla società futura che sarà sempre più anziana".

La conclusione quindi è che "dobbiamo fare politiche personalizzate e differenziate che rimandino ad una visione comune promuovendo politiche d'invecchiamento attivo dove creiamo le condizioni attraverso cui gli anziani possano avere reti di riferimento e luoghi di socializzazione", conclude la riflessione Barigazzi. (Ola/Dire)