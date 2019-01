Autista ubriaco, doveva portare bambini in gita scolastica

Brutta avventura per un gruppo di studenti diretti in gita a San Lazzaro.

Il loro viaggio, iniziato ieri mattina da una scuola elementare del modenese, è partito male perchè l'autista del bus che li avrebbe dovuti accompagnare è risultato ubriaco. Così i bimbi hanno dovuto attendere che arrivasse un nuovo autista per raggiungere il museo dove erano diretti.

Da quanto si apprende, prima della partenza del mezzo, come accade spesso in occasione delle gite scolastiche, l'autista è stato sottoposto dalla polizia stradale all’alcol test. Risultato positivo (con un tasso alcolemico fino a 0,9 mg/l ), per l'uomo è scattata la sanzione.

I bambini hanno comunque proseguito il loro viaggio, non appena reperito un altro conducente. Sebbene con un paio di ore di ritardo sulla tabella di marcia, sono giunti a destinazione in tutta sicurezza.