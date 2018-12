Gli autisti Tper fanno il bis: dopo lo sciopero, sit-in davanti alla prefettura

Autisti Tper di nuovo in piazza: dopo il sit-in di oggi nell'ambito dello sciopero di Sgb, saranno in piazza anche domani. L'appuntamento è in piazza Roosevelt alle 10.45 per un presidio convocato in concomitanza dell'incontro in Prefettura nell'ambito della cosiddetta "procedura di raffreddamento del conflitto" (tavolo che in genere, in caso di fumata nera, sfocia nella proclamazione di scioperi).

Si tratta di una iniziativa che rientra "nella vertenza aperta contro Tper per lo scarso numero di autisti filovieri", spiegano Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl autoferrotranvieri, Faisa-Cisal e Usb. Le sei sigle invitano tutti i lavoratori non in servizio a infoltire le file del presidio. (dire)

AUTISTI TPER IN SCIOPERO: GUARDA IL VIDEO