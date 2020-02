Auto abbandonata e malridotta davanti a un ristorante: "Clienti intimoriti, traffico di pezzi di ricambio"

Un'auto, o meglio quel che ne resta, parcheggiata da due anni all'interno di un'area libera utilizzata dai clienti di un locale di via Ferrarese nonostante le tante segnalazioni di cittadini e titolari del ristorante: "Non si sa di chi sia, ma spaventa le persone ridotta così. Inoltre per un lungo periodo di tempo ogni sera un soggetto davvero poco raccomandabile veniva ad attingere pezzi di ricambio evidentemente per il mercato nero".

A descrivere la situazione di stallo Matteo Miggieri e Samir Mora, rispettivamente responsabile e vice responsabile del locale Tramvai di via Ferrarese 156: "I nostri clienti vedono la vettura vandalizzata e saccheggiata, con i vetri rotti e scelgono di sedersi davanti alle vetrate, così da poter tenere d'occhio il parcheggio, ma sempre con uno stato d'animo d'allerta. Speravamo, dopo la segnalazione e l'arrivo della Polizia Locale, di vederla portare via, ma siamo qui da oltre un anno e quell'auto è ancora lì. Forse è stata rubata o non si riesce a risalire al proprietario...".