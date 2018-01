Raid in via San Simone: "Vetri rotti e macchie di sangue"

Un pessimo inizio d'anno per cinque residenti della zona di via Oberdan: nella notte di San Silvestro infatti qualcuno ha infranto i finestrini di alcune auto parcheggiate in via San Simone lasciando oltre ai vetri in frantumi, cofani aperti e anche delle macchie di sangue.

"Ci siamo svegliati con una telefonata dai Carabinieri - racconta una residente della via del centro storico - che ci hanno informati di diversi finestrini rotti di automobili in via San Simone. Oltre ai finestrini in mille pezzi, il cofano era aperto e c'era sangue ovunque. Sono 5 le auto accertate per il momento. Non è stato portato via nulla perche le auto erano vuote per fortuna. È stato più il danno che altro..."