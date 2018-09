Auto in fiamme in via Castiglione: non esclusa la pista dolosa

La scorsa notte intorno alle quattro sono arrivate diverse segnalazioni per un'auto che stava bruciando in via Castiglione, all'altezza del civico 105, vicino all'ingresso del parcheggio dei Giardini Margherita. All'arrivo dei Vigili del Fuoco e della Polizia le fiamme erano ancora alte e un'altra auto parcheggiata era stata già danneggiata.

Sul posto anche la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Non si esclude l'ipotesi che l'incendio sia doloso. Il modello di auto andato a fuoco è una Toyota Corolla.