Incendio a Castenaso: auto prende fuoco mentre viaggia in strada

Momenti di paura ieri sera, intorno alle 21, in via Mazzini a Castenaso, dove il motore diesel di un'auto, una Bmw Serie 1, ha preso fuoco .

Il motore della vettura non si è arrestato, andando su di giri fino al surriscaldamento e alla conseguente fusione. La combustione e la fusione del motore hanno bruciato l'olio causando anche una piccola esplosione, generando un fumo pesante e acre che in pochi minuti ha invaso tutta via Mazzini e via Nasica.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti immediatamente due equipaggi dell'Anc e i vigili del fuoco da Budrio. Per tutto il tempo delle operazioni di messa in sicurezza dell'area e di spegnimento del rogo, la circolazione è stata interdetta alla normale viabilità, e il traffico deviato su strade alternative secondarie.