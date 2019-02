Monzuno: va a fare una passeggiata e gli spaccano i finestrini

Aveva parcheggiato l’auto a bordo strada, nell’area sterrata sopra il Caminetto della Rosa lungo la provinciale 38 a Monzuno, per fare una passeggiata domenicale in mezzo alla natura, ma al suo ritorno ha trovato una brutta sorpresa: qualcuno aveva spaccato tre vetri della sua vettura rubando pochi oggetti e di scarso valore.

È successo ieri pomeriggio, tra le 14.30 e le 15. E adesso il proprietario della Volkswagen Polo presa di mira lancia un appello: “Chiunque abbia visto o notato qualcosa - spiega a BolognaToday - contatti subito le forze dell’ordine. Da quanto abbiamo appreso non è la prima volta che qualcuno rompe i vetri delle auto parcheggiate in zona. I carabinieri sono stati subito informati di quanto accaduto”. Le indagini sono in corso.