Tre auto divorate dalle fiamme: incendio doloso

Sono tre le auto distrutte dalle fiamme la scorsa notte in via Cavazza a Bologna. L’allarme è stato lanciato alle 3, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, arrivati sul posto con due squadre, insieme a una pattuglia della squadra volante.

Le vetture sono state letteralmente divorate dall’incendio, che sembra essere di natura dolosa, tanto che è intervenuta anche la Polizia Scientifica per esaminare e acquisire tutte le prove, al fine di rintracciare il responsabile perché in quel preciso punto non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza.

L'anno scorso sempre in via Cavazza, tre auto presero già fuoco. E anche in quel caso furono avviate delle indagini per cercare di capire la dinamica del rogo.