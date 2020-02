Smog, limitazioni al traffico: più vigili e controlli in città

Giro di vite in arrivo, a Bologna, sul rispetto delle limitazioni al traffico introdotte in chiave anti-smog. Lo annuncia l'assessore alla Polizia locale, Alberto Aitini, rispondendo in Question time a un'interrogazione di Andrea Colombo (Pd) che, sulla base dei dati chiesti agli uffici, parla di un "quadro abbastanza critico riguardo al numero dei veicoli controllati rispetto alle violazioni delle ordinanze antismog, tra domeniche ecologiche e limitazioni durante la settimana".

In dieci eco-domeniche, riferisce in aula Colombo, sono state controllate "appena 387 macchine" per un totale di 13 multe; e in due di queste domeniche "addirittura non c'è stato alcun controllo". Per quanto riguarda poi le limitazioni dal lunedì al venerdì, "le cifre non sono diversissime", aggiunge il consigliere di maggioranza, incalzando la Giunta: "Già le limitazioni al traffico sono insufficienti e a maglie troppo larghe, se in più non garantiamo nemmeno che vengano effettivamente rispettate, rischiamo che si traducano in una presa in giro".

La Polizia locale "garantisce ininterrottamente per tutta la durata del periodo prescritto specifici servizi- risponde Aitini- mediante l'impiego di pattuglie appositamente dedicate a tali verifiche", sia in settimana che nelle domeniche ecologiche. "È inoltre previsto che qualora dovessero entrare in vigore misure ulteriori per abbassare i livelli di inquinamento- aggiunge l'assessore- tutti i reparti territoriali e il reparto motorizzato forniscano pattuglie per incrementare i controlli". Secondo Aitini, "il numero dei veicoli complessivamente controllati è elevato e per fortuna la gran parte di essi risulta conforme alle prescrizioni della suddetta ordinanza".

Detto questo, "ci tengo a specificare il mio impegno- continua Aitini- anche in collaborazione con l'assessore Irene Priolo", che ha la delega alla Mobilità, "di dare indicazioni e di fare maggiori controlli, cercare di incrementare sempre di più il nostro impegno per contrastare, per quanto riguarda la Polizia locale, questa emergenza".

Quindi "posso garantire già oggi- dichiara Aitini- un nostro impegno ad incrementare il numero di pattuglie dedicate, a partire dalle prossime domeniche ecologiche, ma in generale, anche durante la settimana per far si che l'ordinanza prevista per continuare la lotta all'inquinamento sia assolutamente rispettata".

Nella replica, l'ex assessore Colombo ribadisce le proprie perplessità: "Non posso condividere né sul piano politico né sul piano tecnico l'affermazione secondo cui il numero dei controlli è elevato, mi pare che numeri parlino da sé". Si parla di 387 controlli in dieci domeniche "con 520mila auto che girano ogni giorno città: credo - punge Colombo - che difficilmente qualunque linguista, ma direi qualunque persona, possa definirlo un numero elevato". Almeno, Colombo si dichiara "molto soddisfatto" per l'impegno sul potenziamento dei controlli. Sullo stesso tema, intanto, Priolo è stata sollecitata su Facebook: "Sto chiedendo al comandante di farmi un resoconto", ha scritto ieri l'assessore. (Dire)