San Lazzaro: circola senza assicurazione e con patente straniera

E' stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale di San Lazzaro all'uscita della tangenziale in via Caselle, e ora deve pagare una multa salatissima. Nei guai un uomo di origine straniera, da circa un anno residente in Italia, che ieri pomeriggio circolava con l'auto senza assicurazione e senza aver convertito in Italia la sua patente estera, quindi non conforme.

Immediatamente è scattato il fermo dell'auto, e le sanzioni, che ammontano a poco più di 1000 euro.

L'uomo però, ha spiegato agli agenti di aver bisogno dell'auto per andare in farmacia a ritirare dei farmaci salvavita a causa di una patologia di cui soffre, e senza pensarci, la pattuglia, espletate le formalità di rito per il fermo del mezzo, lo ha accompagnato personalmente a ritirare tutti i medicinali.