Auto e scooter danneggiati in centro, scattano le denunce

Due persono sono state denunciate questa notte per danneggiamenti alle auto e agli scooter in sosta. Si tratta di due uomini di 22 e 35 anni ntrambi cittadini marocchini. Nel primo caso il giovane è stato visto dare pugni alle auto in sosta lungo via Petroni: non ubriaco e con qualche precedente alle spalle, il ragazzo è stato fermato in piazza Aldrovandi.

Quasi contemporaneamente ma in via Morgagni, il 35 enne prendeva a calci e rovesciava gli scooter parcheggiati. Al controllo degli agenti l'uomo, visibilmente ubriaco, ha dato in escandescenze: per lui le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e minacce gravi.