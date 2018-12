Vetri rotti per rubare dentro auto in sosta: è strage di finestrini

Sono otto in tutto le auto che questa notte sono state danneggiate, presumibilmente per perpetrare furti al loro interno. La Polizia è intervenuta intorno alle 2:30 in seguito alle segnalazioni di diversi avventori del club Numa di via Maserati. Da qualcuno dei veicoli mancano effetti personali all'appello e persone sospette sono state viste aggirarsi tra le file del parcheggio. In tutte le automobili lo stesso segno di effrazione: il vetro del finestrino rotto.

Serate movimentate quelle che animano il quartiere del divertimento tra le via Calzoni e Maserati. Nella stessa serata qualche ora più tardi, sulla via fuori della discoteca un 23enne è stato investito da un'auto, ora in pericolo di vita al Maggiore, mentre la sera prima la Polizia è intervenuta dentro il club -chiamata dai dipendenti del locale- per una attività che ha portato all'arresto di un giovane per spaccio di sotanze. Sempre la sera prima in via Calzoni, vicino questa volta al club Kindergarten sarebbe originato un approccio di un uomo nei confronti di una ragazza, poi sfociato in una denuncia per violenza sessuale.