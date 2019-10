San Lazzaro: razzia di autoradio nella notte

Questa notte razzia di autoradio in alcune auto parcheggiate in via Don Minzoni al Villaggio Martino a San Lazzaro di Savena. Tre le auto prese di mira. A presentare regolare denuncia ai carabinieri per il furto con scasso subito questa notte, il residente Antonio D’Avena.

"Da tanto tempo chiedo un'illuminazione più adeguata in questa zona della città - spiega a BolognaToday - e una maggiore presenza di carabinieri e di polizia locale". E ancora: "Chiedo anche un’adeguata manutenzione dei marciapiedi e della strada".