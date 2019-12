Aprono auto parcheggiate e rubano telepass: cinque minorenni nei guai

Ben incappucciati con cappelli e cappucci, cinque minorenni la scorsa notte hanno aperto alcune auto in via Pablo Neruda rubando un Telepass, una carta carburante e altri oggetti di poco valore.

Tutti denunciati per furto aggravato in concorso, i cinque sono stati avvistati da un residente della zona che dopo l'1:30 di notte ha visto maneggiare il gruppetto di ragazzi con alcune auto parcheggiate e ha chiamato il 113. All'arrivo delle volanti i ragazzi, divisi in due gruppetti, sono scappati con addosso telepass, carta carburante e oggetti di poco valore. Sono stati poi portati in questura e denunciati.