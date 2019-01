Auto dentro Ztl e aree pedonali, retromarcia del governo: 'Pronti a rivedere norma sul traffico'

'apertura di ztl e aree pedonali alle auto ibride ed elettriche "non e' dell'M5s. Siamo pronti a rivederla nel primo provvedimento utile". A dirlo e' il sottosegretario ai Trasporti Michele Dell'Orco, che sui social network in un colpo solo raccoglie l'appello lanciato ieri da alcuni Comuni e associazioni ambientaliste (Bologna e Milano in testa) e scarica la responsabilita' del provvedimento sugli alleati di Governo del Carroccio.

"La norma nella manovra 2019 sull'accesso di auto elettriche e ibride nelle ztl non e' del Movimento 5 stelle- assicura Dell'Orco- siamo pronti a rivederla nel primo provvedimento utile. Avanti invece con l'ecosconto per mezzi ecologici e detrazioni fiscali per l'installazione di colonnine di ricarica- aggiunge il sottosegretario- ma senza riempire i centri storici di auto". (San/ Dire)