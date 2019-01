Furto sul bus: sfila il portafoglio dallo zaino, bloccata da vittima e passeggero

E' una studentessa thailandese di 22 anni la vittima dell'ennesimo furto sugli autobus cittadini. Ieri alle 12.30 sul 13 è stata derubata sul 13 di un portafoglio griffato all'altezza di Ugo Bassi: ha sentito qualcuno arrivare alle sue spalle e quindi ha visto che il suo zaino era stato aperto.

Due ladre sono state bloccate dalla vittima e da un passeggero che hanno chiamato i Carabinieri. I militari hanno identificato due giovani, cittadine bosniache: l'autrice materiale del furto, 20enne, e la complice 21enne. La prima è stata arrestata per furto con destrezza, con l'aggravante di essere stato commesso su un mezzo pubblico, la seconda è stata denunciata per il concorso e per il possesso di un cutter, spesso utilizzato per tagliare tasche e borse e rubare i portafogli. L'arrestata è stata rimessa in libertà perché incinta.