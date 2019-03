Molestia sessuale: palpeggia 15enne sull'autobus, arrestato

La Polizia ha tratto in arresto un romeno di 35 anni con precedenti per invasione, furto, nonché gravato da un divieto di ritorno in città: dovrà rispondere di violenza sessuale su minore per aver palpeggiato una 15enne su un autobus Tper della linea 91/a.

L'uomo, ieri sera alle 20, salito con un amico, completamente estraneo ai fatti, si è seduto vicino alla ragazza, cercando di attirare la sua attenzione e di "attaccare bottone", poi ha iniziato a toccarle ripetutamente la parte interna della coscia. Pronta la reazione della 15enne che ha gridato, richiamando l'attenzione degli altri passeggeri che hanno chiamato il 113.

L'autista ha fermato l'autobus all'altezza di via Saffi e ha chiuso le porte, benchè il molestatore si stesse apprestando a scendere per darsela a gambe. Gli agenti delle volanti lo hanno immediatamente ammanettato.