Insieme al nuovo autobus sarà introdotto anche un nuovo trenino per san Luca

'Non è stato facile portare un mezzo come questo a Bologna - afferma il presidente di City Red Bus Paolo Bonferroni - prima di tutto perché in Italia non c'è nessuno che li produce: abbiamo visitato stabilimenti in Spagna e in Turchia, alla fine abbiamo scelto la seconda perché negli ultimi anni ha raggiunto livelli di eccellenza nella realizzazione di questi veicoli'