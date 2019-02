100 nuovi bus a Bologna entro il 2019, M5S: "Risolleviamo le sorti del settore in crisi"

Buone notizie per Industria italiana autobus arrivano dal parlamentare del M5S Alessandro Carbonaro, convocato al tavolo del ministero dello Sviluppo economico: "Entro l'anno - scrive su Facebook- si prevede la realizzazione di 100 nuovi autobus a Bologna".

Mentre il Pd dunque guarda con una certa preoccupazione alla prospettiva della cassa integrazione per 114 lavorarori della ex Bredamenarini di Bologna, i grillini guardano il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo ereditato una situazione estremamente complessa: adesso abbiamo capitali freschi - scrive Carbonaro sui social - controllo pubblico sull'azienda e un piano industriale solido e cassa integrazione ordinaria per dare il tempo agli stabilimenti di ripartire".

In tutti questi mesi, lamenta, "abbiamo subito attacchi continui da tutti. Abbiamo risposto con i fatti e stiamo risollevando una realta' che sarebbe stata destinata a morire".

(Dire)