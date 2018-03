Autostazione: a terra sanguinante, aggredito con coltello e bottiglia

Alcuni passanti hanno assistito oggi intorno alle 13 a un litigio violento tra stranieri davanti all'autostazione: due di loro stavano colpendo con coltello e bottiglia un uomo, così hanno chiamato il 118.

I sanitari hanno a loro volta allertato la Polizia che è arrivata sul posto e ha raccolto la testimonianza del ferito, un nord-africano: sarebbe stato avvicinato da tre cittadini nigeriani, poi una lite per futili motivi, fino all'aggressione. Ha riportato ferite al braccio, all'addome e alla testa ed è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in codice di media gravità. Si indaga per risalire agli aggressori.