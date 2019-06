Da' in escandescenze in autostazione, aggrediti anche i Carabinieri

Ha perso le staffe in autostazione a Bologna dopo aver perso l'autobus diretto a Bergamo che avrebbe dovuto prendere, "probabilmente perché pretendeva il rimborso del biglietto". E quando due Carabinieri sono intervenuti per calmarlo li ha presi a calci e pugni, prima di essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Protagonista dell'episodio, avvenuto ieri sera, è un 28enne ghanese, irregolare sul territorio. I militari del Nucleo radiomobile sono stati chiamati dal personale addetto alla sicurezza dell'autostazione, che ha segnalato "una persona molesta davanti alla biglietteria". Giunti sul posto, i Carabinieri sono stati aggrediti con calci e pugni dal 28enne, che è stato poi bloccato da altri militari del Nucleo radiomobile. L'aggressore, fanno sapere i Carabinieri, "è stato rinchiuso in camera di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto", mentre per i due militari feriti, subito soccorsi dai sanitari del 118, la prognosi è, rispettivamente, di cinque e sette giorni. (Ama/ Dire)