Chiede soldi per restituire il cellulare, ma all'appuntamento c'è la Polizia

Era all'autostazione con alcuni amici, quando è stato avvicinato da 4 persone, uno di loro gli ha chiesto una sigaretta e poi lo ha abbracciato. E' accaduto ieri notte alle 4.

Si è accorto subito di non avere più il cellulare quindi ha chiamato il suo numero con il telefono di un amico: qualche trattativa per la restituzione, poi il ladro ha accettato 150 euro per restituirlo. La vittima, un bolognese di 21 anni, ha avvertito la Polizia e si è fatto trovare nel posto concordato insieme agli agenti delle volanti.

E così un cittadino albanese 36enne è finito nei guai con una denuncia per tentata estorsione in concorso.

Stessa zona, stessa scena qualche settimana fa: vittima dell'estorsione una ragazza bolognese derubata del suo cellulare in Piazza Maggiore.