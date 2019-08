Vuole salire sulla corriera per la Germania, ma non ha documenti: autista spintonato

Notte concitata in zona autostazione, dove un cittadino maliano di 29 anni è stato denunciato per percosse. Tutto è nato da un diverbio con un'autista: la polizia è stata chiamata intorno alle 23:40, poiché il conducente di una corriera internazionale di una nota catena, destinazione Stoccarda, Germania.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti il giovane voleva salire sul mezzo per la corsa, ma non aveva con sè i documenti. L'autista non gli ha concesso quindi di salire e gli animi si sono riscaldati.

Alla fine il 29enne ha spintonato il driver, un foggiano classe 1972. L'uomo non ha dovuto ricorrere alle cure del 118, ma questo non è bastato a evitare al giovane la denuncia. Irregolare e con precedenti specifici, il 28enne, che risulta irregolare, è stato deferito anche per inottemperanza all'ordine di lasciare il territorio.