Lavori sulla A1: chiuso tratto tra Direttissima e Roncobilaccio

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per due notti consecutive con orario 22:00-06:00, dalle ore 22:00 di domani, martedì 23 gennaio, alle ore 06:00 di giovedì 25, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima e Roncobilaccio, in direzione di Bologna, per lavori di riqualifica nel tratto Barberino-Località Aglio, verso Bologna.

Negli stessi giorni ed orari, sarà chiusa anche l'area di servizio 'Roncobilaccio est', mentre l'area di servizio 'Aglio est' sarà chiusa soltanto una notte, dalle ore 22:00 di martedì 23 alle ore 06:00 di mercoledì 24 gennaio.

Pertanto, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, dovrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa, per l'ingresso in A1 Panoramica, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima, uscire alla stazione di Badia e rientra e, sulla A1 Panoramica, alla stazione autostradale di Pian del Voglio, per proseguire in direzione di Bologna.