Autostrade: le chiusure programmate sul nodo di Bologna

Le chiusure programmate sulle autostrade del nodo di Bologna:

A1

Firenze - Allacciamento Chiuso (Km 280.4 - direzione: Milano)

Chiuso al traffico Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/06/2019 al giorno 08/06/2019 provenendo da Roma verso Firenze per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Firenze Nord su Raccordo A1-A11 - Firenze Nord. Uscita consigliata provenendo da Roma: Firenze Nord su Raccordo A1-A11 - Firenze Nord.

Allacciamento Chiuso (Km 280.4 - direzione: Napoli)

Chiuso al traffico Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/06/2019 al giorno 08/06/2019 provenendo da Bologna verso Firenze per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Firenze Nord su Raccordo A1-A11 - Firenze Nord. Uscita consigliata provenendo da Roma: Firenze Nord su Raccordo A1-A11 - Firenze Nord.



Firenze - Tratto Chiuso (Km 32.966 - direzione: Firenze)

Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 06/06/2019 al giorno 07/06/2019 per lavori Entrata consigliata verso Firenze: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli.



Sasso Marconi Svincolo - Entrata Chiusa (Km 2.7 - direzione: Sasso marconi)

Sasso Marconi Svincolo in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 10:00 alle ore 14:00 dal giorno 09/06/2019 al giorno 09/06/2019 verso Sasso Marconi per Importante manifestazione sportiva.

Sasso Marconi-Sasso Marconi Svincolo - Tratto Chiuso (Km 2.7 - entrambe le direzioni)

Tratto Chiuso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo dalle ore 10:00 alle ore 14:00 dal giorno 09/06/2019 al giorno 09/06/2019 per Importante manifestazione sportiva

A13

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 06:00 di martedì 4 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Altedo o di Bologna Arcoveggio.

Bologna - Entrata Chiusa (Km 7.9 - direzione: Padova)

Bologna Interporto in entrata chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/06/2019 al giorno 04/06/2019 verso Padova per lavori. Entrata consigliata verso Padova: Altedo.



Bologna - Uscita Chiusa (Km 7.9 - direzione: Padova)

L'uscita di Bologna Interporto e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/06/2019 al giorno 04/06/2019 provenendo da Bologna per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

Bologna - Entrata Chiusa (Km 0.6 - direzione: Bologna)

Bologna Arcoveggio in entrata chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 05/06/2019 al giorno 06/06/2019 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Fiera su A14 Bologna-Taranto.

Sulla A13 Bologna-Padova, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 06: 00 di giovedì 6 giugno, sarà chiusa l'entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Interporto, sulla A13 Bologna-Padova o di Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

A14

Bologna - Entrata Chiusa (Km 0.8 - direzione: Autostrada bologna-taranto)

Bologna Casalecchio in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/06/2019 al giorno 04/06/2019 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.

Sul Raccordo di Casalecchio R14, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 3 alle 06:00 di martedì 4 giugno, sarà chiusa l'entrata della stazione di Bologna Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Bologna Fiera, Bologna Borgo Panigale o Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.



Rimini - Entrata Chiusa (Km 127.4 - entrambe le direzioni)

Rimini sud in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/06/2019 al giorno 05/06/2019 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Ancona: Riccione. Entrata consigliata verso Bologna: Rimini Nord.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 3 e di martedì 4 giugno, sarà chiusa l'entrata della stazione di Rimini sud, sia verso Bologna sia in direzione di Ancona/Pescara, con orario 22:00-06:00.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Rimini nord o di Riccione.



Bologna - Entrata Chiusa (Km 22.2 - entrambe le direzioni)

Bologna San Lazzaro in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 05/06/2019 al giorno 07/06/2019 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Ancona: Castel San Pietro. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Fiera.



Bologna - Uscita Chiusa (Km 22.2 - direzione: Autostrada milano-napoli)

L'uscita di Bologna San Lazzaro e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 05/06/2019 al giorno 07/06/2019 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Castel San Pietro.



Bologna - Entrata Chiusa (Km 22.2 - direzione: Autostrada milano-napoli)

Bologna San Lazzaro in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/06/2019 al giorno 08/06/2019 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Fiera.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro nei seguenti giorni:

-sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in direzione di Ancona/Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona:

per le due notti consecutive di mercoledì 5 e di giovedì 6 giugno, con orario 22:00-06:00;

-sarà chiusa l'entrata della stazione di Bologna San Lazzaro, verso la A1 Milano-Napoli:

per una notte, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 06:00 di sabato 8 giugno.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna Fiera o di Castel San Pietro.