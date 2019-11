Cantieri in autostrada: caselli e tratti chiusi per lavori

Ecco le chiusura sulla rete autostradale previste per i prossimi giorni:

Bologna, allacciamento chiuso direzione autostrada Milano-Napoli: chiuso al traffico Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/11/2019 al giorno 08/11/2019 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto verso Firenze per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Casalecchio.



Bologna, entrata Chiusa al km 0.8 in entrambe le direzioni. Bologna Casalecchio in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/11/2019 al giorno 08/11/2019 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Sasso Marconi su A1 Milano-Napoli. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.



Bologna, tratto Chiuso direzione autostrada Milano-Napoli: tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/11/2019 al giorno 08/11/2019 per lavori Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Casalecchio.



Bologna, entrata chiusa al km 4.8 direzione Taranto. Bologna Borgo Panigale in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/11/2019 al giorno 08/11/2019 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Bologna Casalecchio su Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio.



Bologna, uscita chiusa al km 0.8 direzione Autostrada Milano-Napoli. L'uscita di Bologna Casalecchio è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/11/2019 al giorno 09/11/2019 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.

A1

Firenze, tratto chiuso al km 255.45 in direzione Milano. Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 05/11/2019 al giorno 05/11/2019 per lavori.

Firenze-Rioveggio, tratto chiuso al km 222.7, direzione Milano. Tratto Chiuso tra Aglio KM 255 e Rioveggio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 05/11/2019 al giorno 05/11/2019 per lavori Entrata consigliata verso Bologna: Badia su Variante di valico. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Badia su Variante di valico.

Firenze, tratto chiuso al km 0 direzione: Bologna. Tratto Chiuso tra Aglio KM 255 e Bivio A1-Variante dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/11/2019 al giorno 08/11/2019 per lavori Entrata consigliata verso Bologna: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli.



Firenze, entrata chiusa al km 27.96, direzione Bologna.

Firenzuola in entrata è chiuso al traffico dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/11/2019 al giorno 08/11/2019 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Barberino di Mugello su A1 Interna.



Barberino di Mugello-Firenze tratto chiuso al km 255.45, direzione Bologna. Tratto Chiuso tra Barberino di Mugello e Aglio KM 255 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 07/11/2019 al giorno 08/11/2019 per lavori

Firenze, entrata chiusa al km 279.9 in entrambe le direzioni. Firenze nord in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 08/11/2019 al giorno 09/11/2019 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Firenze Scandicci. Entrata consigliata verso Bologna: Firenze Scandicci.

A14

Imola, allacciamento chiuso al km 0, direzione Autostrada Bologna-Taranto. Chiuso al traffico Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/11/2019 al giorno 05/11/2019 provenendo da Ravenna verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna : Faenza su A14 Bologna-Taranto.



Lugo-Imola, tratto chiuso al km 0 direzione Autostrada Bologna-Taranto. Tratto Chiuso tra Lugo e Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/11/2019 al giorno 05/11/2019 per lavori Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Faenza su A14 Bologna-Taranto.



Lugo, entrata chiusa al km 10, direzione Autostrada Bologna-Taranto. Lugo in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/11/2019 al giorno 05/11/2019 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Faenza su A14 Bologna-Taranto.



Imola, allacciamento chiuso al km 0, direzione Autostrada Bologna-Taranto. Chiuso al traffico Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/11/2019 al giorno 05/11/2019 provenendo da Ravenna verso Ancona per lavori. Entrata consigliata verso Ancona : Faenza su A14 Bologna-Taranto.



Cotignola, entrata chiusa al km 9.8, direzione Autostrada Bologna-Taranto. Cotignola in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/11/2019 al giorno 05/11/2019 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Faenza su A14 Bologna-Taranto.



Faenza, entrata chiusa al km 64.5, direzione Autostrada Milano-Napoli. Faenza in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/11/2019 al giorno 06/11/2019 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Imola.



Faenza, uscita chiusa al km 64.5, direzione Autostrada Milano-Napoli. L'uscita di Faenza è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/11/2019 al giorno 06/11/2019 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Forlì.