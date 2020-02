Autostrade, nodo di Bologna: le chiusure e i cantieri della settimana dal 10 febbraio

Diversi svincoli interrotti o chiusi per lavori su A1 e A14 nella settimana dal 10 febbraio:

A1

- Barberino di Mugello-Firenze (Km 255.45 - direzione: Bologna), tratto Chiuso tra Barberino di Mugello e Aglio KM 255 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 per lavori

- Firenze - Tratto Chiuso (Km 0 - direzione: Bologna). Tratto Chiuso tra Aglio KM 255 e Bivio A1-Variante dalle ore 21:00 alle ore 06:00 dal giorno 13/02/2020 al giorno 14/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Bologna: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli. Uscita consigliata provenendo da Firenze: Pian Del Voglio su A1 Milano-Napoli.

A14

- Cesena - Uscita Chiusa (Km 93.6 - direzione: da Ancona). L'uscita di Cesena Nord è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/02/2020 al giorno 15/02/2020 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Cesena.



- Cesena - Entrata Chiusa (Km 93.6 - direzione: Bologna). Cesena nord in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/02/2020 al giorno 15/02/2020 verso Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Forì'.

SS9 S.S. 9 VIA EMILIA: Bologna - Allacciamento Chiuso. Chiuso al traffico Bivio SS 9/Tangenziale Bologna dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/02/2020 al giorno 15/02/2020 provenendo da Bologna verso Complanare di Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Complanare di Bologna: Svincolo San Giovanni in Persiceto su Racc.Borgo Panigale-Tang.Bologna.



COMPLANARE DI BOLOGNA: Bologna - Entrata Chiusa. Svincolo 10 Zona Industriale Roveri in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/02/2020 al giorno 15/02/2020 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 11 San Vitale.



Bologna-San Vitale - Tratto Chiuso: tratto Chiuso tra Svincolo 10 Zona Industriale Roveri e Svincolo 11 San Vitale dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 10/02/2020 al giorno 15/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Svincolo 11 San Vitale.