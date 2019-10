Autostrade, nodo di Bologna: le chiusure e i cantieri della settimana

Diversi svincoli interrotti o chiusi per lavori sulle autostrade che ineteressano il nodo di Bologna.

A1

PARMA - Entrata Chiusa (Km 110.4 - entrambe le direzioni)

Parma in entrata è chiuso al traffico dalle ore 21:00 alle ore 05:00 dal giorno 28/10/2019 al giorno 31/10/2019 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Bologna: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia. Entrata consigliata verso Milano: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia.



PIACENZA - Uscita Chiusa (Km 49.7 - entrambe le direzioni)

L'uscita di Basso Lodigiano e' chiusa al traffico dalle ore 21:00 alle ore 05:00 dal giorno 28/10/2019 al giorno 29/10/2019 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.



PARMA - Uscita Chiusa (Km 110.4 - entrambe le direzioni)

L'uscita di Parma e' chiusa al traffico dalle ore 21:00 alle ore 05:00 dal giorno 28/10/2019 al giorno 31/10/2019 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Parma Ovest su A15 Parma-La Spezia. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Terre di Canossa - Campegine.

FIRENZE - Entrata Chiusa (Km 279.9 - entrambe le direzioni)

Firenze nord in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/10/2019 al giorno 31/10/2019 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Firenze Scandicci. Entrata consigliata verso Bologna: Firenze Scandicci.

A14

BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 5 - direzione: Autostrada bologna-taranto)

Tratto Chiuso tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/10/2019 al giorno 30/10/2019 per lavori Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.



BOLOGNA - Entrata Chiusa (Km 0.8 - direzione: Autostrada bologna-taranto)

Bologna Casalecchio in entrata e' chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 28/10/2019 al giorno 30/10/2019 verso Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.



BOLOGNA - Uscita Chiusa (Km 0.8 - direzione: Autostrada milano-napoli)

L'uscita di Bologna Casalecchio e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/10/2019 al giorno 31/10/2019 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto per lavori. Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.



BOLOGNA - Tratto Chiuso (Km 0.8 - direzione: Autostrada milano-napoli)

Tratto Chiuso tra Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA e Bologna Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/10/2019 al giorno 31/10/2019 per lavori Uscita consigliata provenendo da Autostrada Bologna-Taranto: Bologna Borgo Panigale su A14 Bologna-Taranto.



BOLOGNA - Allacciamento Chiuso (Km 9 - direzione: Autostrada milano-napoli)

Chiuso al traffico Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/10/2019 al giorno 31/10/2019 provenendo da Ancona verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna Borgo Panigale.