Ubriachi alla guida: "strage" di patenti nel fine settimana

La Polizia Stradale di Bologna è stata particolamente impegnata durante il fine settimana appena trascorso. Nel corso dei controlli predisposti dal Ministero dell’Interno, hanno denunciato 9 automobilisti che guidavano in stato di ebbrezza alcolica lungo l’autostrada A13 Bologna – Padova e l’autostrada A14 Bologna-Taranto.

Le prime patenti sono state ritirate nella notte tra venerdì e sabato, quando una pattuglia presso il casello di Bologna Arcoveggio ha fermato due cittadini della provincia bolognese, di 52 e 50 anni, risultati entrambi positivi all’alcoltest con un valore rispettivamente di 1,79 g/l, e 0,89 g/l. Per entrambi immediato il ritiro della patente per almeno un anno, oltre alla denuncia in stato di libertà.

Sempre presso il casello di Bologna Arcoveggio è stata contestata a un conducente bolognese di 32 anni, una multa salatissima, oltre al ritiro della patente di guida per 3 mesi in quanto positivo all’alcoltest con un valore di 0,71 g/l.

Un’altra pattuglia sempre nella notte tra venerdì e sabato, presso il Casello di Occhiobello (RO), ha sorpreso altri due automobilisti positivi all’alcoltest, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e anche per loro è scattata la contravvenzione di 544,00€, oltre a 10 punti di decurtazione dalla patente, che è stata anche sospesa per 3 mesi, considerati i tassi alcolemici rispettivamente di 0,73 e 0,62 g/l.

Nella notte tra sabato e domenica presso il Casello di casello di Ferrara Sud, la Polstrada ha denunciato un 49enne, originario della provincia ferrarese, con un valore di 1,84 g/l. Anche per lui, patente ritirata per un anno.

Alle 6.20 di domenica, un conducente di 31 anni, è stato controllato presso il casello di Bologna Arcoveggio, risultando positivo all’alcoltest con tasso di 0,67 g/l, con il conseguente ritiro della patente associata a una salatissima contravvenzione.

Al casello di Occhiobello, in serata, la pattuglia ha fermato un conducente di origine albanese di 46 anni, residente nella provincia di Rovigo, rilevando un tasso alcolemico di 0,75 g/l. Anche per quest’ultimo scattava l’immediato ritiro della patente di guida e una contravvenzione al Codice della Strada.

Nella nottata tra domenica e lunedì, un’altra pattuglia della Sottosezione di Altedo ha ritirato la patente, presso il casello di Bologna Arcoveggio, a un automobilista 54enne che stava per immettersi in autostrada con un tasso alcolemico di 0.64 g/l. Come per gli altri conducenti, anche per lui scattava la contravvenzione di 544,00€ e 10 punti di decurtazione dalla patente.

Ritiro della patente per guida in stato di ebrezza alcolica nella notte di domenica a un 46enne con un tasso di 1,26 g/l all’uscita del casello di Borgo Panigale.

Anche nei prossimi giorni sono previsti intensi controlli della Polstrada per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.