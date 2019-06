Strade e autostrade: le chiusure programmate dal 24 giugno

Le chiusure programmate di strade e autostrade da lunedì 24 giugno:

A1

Firenze - Uscita Chiusa (Km 279.9 - direzione: Milano)

L'uscita di Firenze Nord è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/06/2019 al giorno 26/06/2019 provenendo da Roma per lavori. Uscita consigliata provenendo da Roma: Firenze Ovest su A11 Firenze-Pisa Nord.

Rioveggio - Uscita Chiusa (Km 222.7 - direzione: Napoli)

L'uscita di Rioveggio è chiusa al traffico dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 25/06/2019 al giorno 25/06/2019 provenendo da Bologna per lavori. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Sasso Marconi.

Firenze-Rioveggio - Tratto Chiuso (Km 222.7 - direzione: Napoli)

Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Rioveggio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 25/06/2019 al giorno 25/06/2019 per lavori

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per programmate attività di installazione di nuova segnaletica verticale, dalle 08:00 alle 18:00 di martedì 25 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia e Rioveggio, verso Firenze. Sarà, inoltre, chiusa la stazione di Rioveggio, in uscita per chi proviene da Bologna.

Pertanto, chi proviene da Bologna ed è diretto verso Firenze o zone limitrofe, potrà percorrere la A1 Direttissima.

In alternativa alla stazione di Rioveggio, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Sasso Marconi.

Firenze - Tratto Chiuso (Km 255.45 - direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 26/06/2019 al giorno 26/06/2019 per lavori Uscita consigliata provenendo da Firenze: Badia su Variante di valico.

Firenze-Roncobilaccio - Tratto Chiuso (Km 242.3 - direzione: Milano)

Tratto Chiuso tra Aglio KM 255 e Roncobilaccio dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 26/06/2019 al giorno 26/06/2019 per lavori.

Roncobilaccio Est - Area di Servizio Chiusa (Km 242.6 - direzione: Milano)

L'area di servizio Roncobilaccio est è chiusa dalle ore 08:00 alle ore 18:00 dal giorno 26/06/2019 al giorno 26/06/2019 per lavori.

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per programmate attività di installazione di nuova segnaletica verticale, dalle 08:00 alle 18:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima "Località Baccheraia" e Roncobilaccio, in direzione di Bologna.

Nello stesso orario sarà, inoltre, chiusa l'area di servizio "Roncobilaccio est", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la A1 Panoramica a monte del tratto chiuso, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima, verso Bologna, uscire a Badia e rientrare, sulla A1 Panoramica, alla stazione autostradale di Pian del Voglio, per proseguire in direzione di Bologna.

Modena - Uscita Chiusa (Km 157.6 - entrambe le direzioni)

L'uscita di Modena Nord e' chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/06/2019 al giorno 27/06/2019 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Milano: Reggio Emilia. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Modena sud.

Dettaglio

Sulla A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 06:00 di giovedì 27 giugno, sarà chiusa l'uscita della stazione di Modena nord, per chi proviene sia da Milano sia Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Modena sud, sulla stessa A1 Milano-Napoli o di Campogalliano, sulla A22 Modena-Brennero, di competenza Autostrada del Brennero.

Firenze - Allacciamento Chiuso (Km 5.15 - direzione: Firenze)

Chiuso al traffico Bivio A11/A1 Milano-Napoli dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/06/2019 al giorno 26/06/2019 provenendo da Pisa verso Bologna per lavori. Uscita consigliata provenendo da Pisa: Firenze Ovest.

Dettaglio

Prato - Entrata Chiusa (Km 16.8 - direzione: Firenze)

Prato ovest in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/06/2019 al giorno 28/06/2019 verso Firenze per lavori. Entrata consigliata verso Firenze: Prato est.

Bologna

Bologna - Entrata Chiusa (Km 0.8 - entrambe le direzioni)

Bologna Casalecchio in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/06/2019 al giorno 27/06/2019 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Bologna-Taranto: Sasso Marconi su A1 Milano-Napoli.

Bologna - Tratto Chiuso (Km 0 - direzione: Autostrada milano-napoli)

Tratto Chiuso tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/06/2019 al giorno 27/06/2019 per lavori

Bologna Fiera - Uscita Chiusa (Km 15.5 - direzione: Autostrada milano-napoli)

L'uscita di Bologna Fiera è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/06/2019 al giorno 28/06/2019 provenendo da Ancona per lavori. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Bologna San Lazzaro su Tangenziale Bologna.

Bologna Fiera - Entrata Chiusa (Km 15.5 - direzione: Autostrada milano-napoli)

Bologna Fiera in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/06/2019 al giorno 28/06/2019 verso Autostrada Milano-Napoli per lavori. Entrata consigliata verso Autostrada Milano-Napoli: Bologna Arcoveggio su Raccordo A13-Tangenziale Bologna.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 06:00 di venerdì 28 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Bologna San Lazzaro sulla stessa A14 o di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

Bologna - Allacciamento Chiuso (direzione: Da bologna)

Chiuso al traffico Bivio N. Bazzanese/Complanare BO dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/06/2019 al giorno 27/06/2019 provenendo da Bologna verso Autostrada Milano-Napoli per lavori.

Bologna - Allacciamento Chiuso (direzione: Da vignola)

Chiuso al traffico Bivio N. Bazzanese/Complanare BO dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/06/2019 al giorno 27/06/2019 provenendo da Vignola verso Autostrada Milano-Napoli per lavori.

Dettaglio

Bologna - Tratto Chiuso (direzione: Autostrada Milano-Napoli)

Tratto Chiuso tra Svincolo 1 Nuova Bazzanese e Bologna Casalecchio dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/06/2019 al giorno 27/06/2019 per lavori

Dettaglio

San Giovanni in Persiceto - Uscita Chiusa (direzione: Bologna borgo panigale)

L'uscita di Svincolo San Giovanni in Persiceto è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 24/06/2019 al giorno 27/06/2019 provenendo da Complanare di Bologna per lavori.

San Giovanni in Persiceto - Uscita Chiusa (direzione: Complanare di Bologna)

L'uscita di Svincolo San Giovanni in Persiceto è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 26/06/2019 al giorno 27/06/2019 provenendo da Bologna Borgo Panigale per lavori.

San Giovanni in Persiceto - Entrata Chiusa (direzione: Complanare di Bologna)

Svincolo San Giovanni in Persiceto in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/06/2019 al giorno 29/06/2019 verso Complanare di Bologna per lavori. Entrata consigliata verso Complanare di Bologna: Svincolo 2 Borgo Panigale su Tangenziale Bologna.

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, come di seguito indicato:

-nelle tre notti consecutive di lunedì 24, martedì 25 e mercoledì 26 giugno, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, per chi proviene dalla Tangenziale di Bologna, con orario 22:00-06:00;

-per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 06:00 di giovedì 27 giugno, sarà chiusa l'uscita dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale;

-nelle due notti consecutive di giovedì 27 e di venerdì 28 giugno, sarà chiusa l'entrata dello svincolo di San Giovanni in Persiceto, verso la Tangenziale di Bologna, con orario 22:00-06:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo per la SS9 Via Emilia.

A14

A14 chiusa l'uscita di Castel San Pietro.

Per programmati lavori di manutenzione, nella notte tra il 25 e il 26 giugno. Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di martedì 25 alle 06:00 di mercoledì 26 giugno, sarà chiusa l'uscita della stazione di Castel San Pietro, per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna San Lazzaro o di Imola.