Meteo, allerta neve in autostrada: i tratti più critici

Come da previsioni, nella giornata di oggi, mercoledì 30 gennaio, un sistema perturbato sta interessando la regione determinando precipitazioni su settore occidentale a prevalente carattere nevoso. Alle 18 non si registrano particolari disagi.

Il Comune di Bologna fa sapere che le precipitazioni proseguiranno per qualche ora per esaurirsi in nottata. Gli spalaneve sono in funzione in alta collina.

Sono segnalate nevicate già in atto o previste su:

- Tangenziale: tra Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro

- Tangenziale: tra Bivio Complanare Bologna e Bologna Arcoveggio

- Sulla A1, tra Sasso Marconi, Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 e Calenzano

- Sulla A1, tra Modena nord e Reggio Emilia

- Sulla A13: tra Bivio A13/A14 Bologna-Taranto e Altedo

- Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio

- A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona: tra Bivio A14/A1 Milano-Napoli e Bologna San Lazzaro

- A14 Bologna-Ancona tra Allacciamento A1 Milano-Napoli e A14 Svincolo Castel S.Pietro (Km 38,2) in entrambe le direzioni.

(in aggiornamento)