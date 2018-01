L'avvocata cacciata dall'aula per il velo: 'Non voglio essere vittima, ma lavorare contro discriminazioni'

Una giornata lunga quella di Asmae Belfakir, la praticante avvocata che durante un'udienza al Tar è stata invitata dal giudice Giancarlo Mozzarelli a togliere il velo, pena l'abbandono dell'aula.

"Sono ancora molto turbata da quello che è successo - racconta Asmae - perché in tutti questi mesi di pratica forense non era mai successo niente di simile. Ho dato per scontato che il velo non alterasse l'andamento dei lavori durante un'udienza. Ero lì come praticante, ad assolvere il mio diritto/dovere di stare in Tribunale, prendere la firma, imparare".

"Oltre all'umiliazione, che passa, c'è anche ignoranza a livello giuridico sul tema perché le conseguenze sono molto gravi. Mi viene da dedurre - spiega - che allora nessuna donna musulmana possa diventare avvocata o magistrato. Per questo voglio portare avanti questa battaglia giuridica, perché penso riguardi tutte le colleghe musulmane che indossano il velo".

Le reazioni

Per la Comunità Islamica di Bologna la decisone del giudice è 'grave, inaccettabile e incostituzionale'. Così commenta la vicenda il coordinatore Yassine Lafram che tuona: "Urge che le autorità competenti facciano chiarezza. Non esistono leggi che vietano di portare il velo in un tribunale.

La decisione di allontanare la praticante per il velo lede i più basilari diritti umani, nonché la libertà religiosa e personale di una giovane professionista intenta a svolgere il proprio lavoro.

Al fine di una cronaca veritiera e attinente ai fatti - precisa Lafram - è necessario sottolineare che l'avvocata Belfakir si è presentata in aula con il cosiddetto Hijab, il velo che copre solo i capelli lasciando il volto completamente scoperto e quindi riconoscibile. Pertanto la nostra responsabile legale non ha violato nessuna norma di sicurezza.

Auspichiamo che si tratti di un caso isolato e che non si ripeta mai più. Crediamo - conclude - che nella società odierna il rispetto e l'accettazione dell'altro siano alla base di una sana convivenza pacifica. L'Italia merita di più".

Aiga Bologna. Solidarietà anche da parte dell'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) di Bologna. "Una posizione inconcepibile e in contrasto con i principi costituzionali", scrive in una nota il presidente Paolo Rossi.

"Alla giovane collega Asmae Belfakir vanno la nostra solidarietà ed il pieno sostegno - continua - un fatto grave perché avviene in un'aula di Tribunale dove dovrebbe affermarsi il primato della legge su ogni altra valutazione di natura diversa, sia culturale che tradizionale. Ci auguriamo che episodi come questo non si ripetano più e che siano, anzi, occasione per una riflessione più ampia sui temi dell’integrazione nel nostro Paese".

Liberi e uguali. Intevengono sul caso anche gli esponenti di Liberi e Uguali Cathy La Torre e Giovanni Paglia, rispettivamente responsabile nazionale Diritti e deputato di Sinistra italiana, che ricordano una pronuncia del Csm del 2012 in cui si ammette il velo.

"Credevamo che in Italia valessero legge e Costituzione, che garantiscono il rispetto della fede di ognuno e l'uguaglianza di tutti i cittadini. Auspichiamo che Mozzarelli non solo si scusi con Asmae bensi' la inviti a poter assistere, ogni volta che vorrà alle udienze presso il Tar. Non può esserle vietato l'insegnamento o l'apprendimento della pratica forense né le si può chiedere di scegliere tra l'apprendimento e la sua religione".

Partito democratico. Anche la federazione Pd di Bologna dà la sua solidarietà ad Asmae. "Fatto salvo il rispetto per la titolarità del giudice nel dirigere l'udienza e applicare le norme - afferma il vicesegretario Luigi Tosiani - in aula deve essere garantito il diritto di professare la propria religione, anche attraverso abbigliamento e segni esteriori".

