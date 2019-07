Azienda formaggi per lavoro in carcere, il sindacato Polpen: 'Ci sono problemi, e cresce malcontento'

Problemi tra il personale della polizia penitenziaria del carcere della Dozza e il caseificio 'Liberiamo i sapori', azienda inaugurata qualche tempo proprio dentro la casa circondariale per un progetto di lavoro per i reclusi.

Secondo una lettera del sindacato degli agenti Sinappe, inviata alla direttrice dell'istituto penitenziario, diverse sono le cose che non vanno. I poliziotti del sindacato lamentano come "spessissimo, il casaro (persona non detenuta) lavora da solo, senza detenuti, e il personale di Polizia penitenziaria è costretto comunque a vigilare sulla attività lavorativa del medesimo" dividendo l'attività di sorveglianza con gli altri compiti ordinari.

Inoltre -si legge sempre nella lettera- il personale "è chiamato a gestire e contenere gli effetti del malcontento crescente dei detenuti che lamentano da mesi la mancata firma del contratto di lavoro, il mancato pagamento degli stipendi, l’effettuazione di numerose ore di straordinario". Se tutto ciò fosse rispondente al vero, il sindacato si chiede "come sia possibile che all’interno di una struttura detentiva, istituzione statale e presidio di legalità, possano tollerarsi simili gravissime inadempienze".

Il Sinappe, in conclusione, chiede quindi di "disciplinare l’ingresso in Istituto dei dipendenti esterni della ditta" per non dover svolgere diversi compiti contemporaneamente, e inoltre di verificare "la veridicità di quanto lamentato dai detenuti medesimi ed adottare provvedimenti".