Maltempo a San Lazzaro: scoperchiato il tetto dell'azienda Tura, auto distrutte

La tempesta di vento che ieri ha colpito Bologna e provincia, ha causato seri danni all'azienda Tura, in via Salarolo a San Lazzaro di Savena. In pochi minuti sono cadute piante, volate sedie e il tetto del capannone aziendale è completamente distrutto. Volate via anche le tegole della vicina casa.

A raccontare a BolognaToday quanto accaduto sono i proprietari dell'azienda: "In pochi minuti è successo di tutto - spiegano - una tromba d'aria ha fatto saltare le coperture del capannone aziendale, e le tegole dell'abitazione. Queste, insieme a sedie e altro materiale hanno creato danni anche ad alcune auto parcheggiate, rompendone i vetri. Quattro gli alberi caduti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, e adesso siamo al lavoro per cercare di riportare la situazione alla normalità quanto prima. E' successo tutto in pochi minuti".

L'azienda, che produce verdure cotte a vapore in vasche è stata duramente colpita dal maltempo, così come altre zone del bolognese, dove è caduta anche la grandine. Il passaggio del maltempo è stato dunque velocissimo. Già un'ora dopo il peggioramento è ritornato il sole.