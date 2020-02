Azzannata alla testa da rottweiler: denuncia al padrone per lesioni

Il proprietario del rottweiler che martedì 4 febbraio – come raccontato dal Resto del Carlino – ha azzannato alla testa una donna, intervenuta per difendere il nipotino di 4 anni attaccato qualche secondo prima dall'animale, sarà denunciato per lesioni.

Prima di azzannarle la testa, strappandole il cuoio capelluto, il cane ha morso il braccio del bambino, ma la nonna è subito intervenuta evitando il peggio per il piccolo. Ricoverata, con una prognosi di 21 giorni, ha già subito diverse operazioni alla testa.

I veterinari dell'Ausl faranno ulteriori verifiche e le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire quanto accaduto nel cortile del condominio in zona Murri. In base a quanto riportato dalla signora, il cane era senza guinzaglio e senza museruola e ad averlo in custodia era il padre del proprietario.