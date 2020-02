Bacia i cinesi contro la psicosi da Coronavirus: "L'ignoranza è il virus più pericoloso" | VIDEO

Baci contro l'ignoranza e la psicosi da coronavirus. Anthony De Luca, fotografo bolognese, manda un messaggio contro le discriminazioni subite dalla comunità asiatica in questi giorni. "L'unico vero pericolo è l’ignoranza e ciò che può generare. Tornate tutti a mangiare nei ristoranti cinesi – scrive su Facebook – riprendete a frequentare i loro bar e negozi".

Nel video, girato per le vie del centro storico, spiega i motivi che l'hanno spinto a farlo: "Da qualche giorno si stanno verificando degli episodi molto sgradevoli di emarginazione nei confronti della comunità cinese, dovuti alla stupidità e alla psicosi dilagante del coronavirus. Ho deciso quindi di andare a trovare alcuni cinesi e di dare loro un bacino, per farvi capire che non c'è alcun pericolo".

(Video Facebook Anthony De Luca)