Anziana bolognese al mare con la badante: la giovane rischia di annegare

Tanta paura per una giovane badante che era in spiaggia con la sua "nonnina" bolognese. La vicenda, che fortunatamente non è finita in tragedia, è avvenuta (come racconta RiminiToday) a Riccione lo scorso mercoledì.

L'allarme è scattato verso le 10.30 sulla battigia davanti al Bagno 118 della Perla Verde quando la straniera si trovava in mare e, forse per un malore o dopo aver perso l'equilibrio, ha iniziato ad annaspare per poi sparire sott'acqua. Ad accorgersi della scena è stato il salvataggio che, intervenuto immediatamente, è riuscito a recuperare la 35enne e a portarla a riva dove sono iniziate le manovre di primo soccorso in attesa dell'arrivo del personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata.

L'intervento congiunto ha permesso di rianimare la straniera che, dopo aver ripreso coscienza, è stata trasportata al pronto soccorso del "Ceccarini" dove non sarebbe in pericolo di vita. Sulla battigia, per gli accertamenti di rito, è intervenuta la Capitaneria di Porto di Riccione.