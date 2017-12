Rapertura 'Bagni di Mario': in un mese duemila visite, al via progetti estivi

Oltre 2.000 persone hanno visitato i "Bagni di Mario", la Conserva di Valverde realizzata a Bologna nel 1563 per portare acqua alla fontana del Nettuno e a quella di via Ugo Bassi. Dopo il restauro e l'inaugurazione, un mese fa il complesso è stato dato in gestione alle associazioni "Succede solo a Bologna" e "Amici delle acque".

VISITATORI. Sono state 133 le visite guidate, in gruppi da 15 persone. Il 90% dei visitatori è italiano, il 97% ha dato un giudizio positivo. Le prenotazioni per le visite vengono aperte di tre mesi in tre mesi e al momento "è quasi tutto sold out- spiega Fabio Mauri, presidente dell'associazione- anche in settimana, non solo nei weekend. La nostra non vuole essere una gestione esclusiva, ma vogliamo coinvolgere tutte le realta' cittadine interessate".

Da gennaio inizieranno anche le visite guidate in lingua inglese e si stanno mettendo insieme idee e progetti per l'estate.

BAGNI DI MARIO: COSA C'E' DA SAPERE