Colpi di balestra sulla finestra del vicino, mascherato da Bertinotti

E' stato arrestato con l'accusa di atti persecutori l'operaio 41enne che è stato colto in flagranza mentre bersagliava la finestra del vicino di casa con una balestra, mascherato con il volto riprodotto su gomma del noto politico Fausto Bertinotti.

E' successo a Scortichino di Bondeno, nel ferrarese. Come spesso capita in questi casi le angherie nei confronti del dirimpettaio andavano avanti da tempo, con dannegiamenti di varia natura alla abitazione e all'auto della vittima, un 59enne. L'altra sera però i militari hanno sorpreso l'uomo nel cortile di casa, intento a mirare i dardi della balestra contro le finestre del vicino. Il 41enne è scappato, cercando anche di investire la pattuglia durante la fuga.

In casa dell'uomo sono state trovate anche altre armi bianche e anche una uniforme militare nonostante il soggeto non abbia mai effettuato servizio militare. Sono in corso ulteriori accertamenti.